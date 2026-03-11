Enotica 2026 festival del vino e dell' eros

Dal 13 al 15 marzo si svolge la XIV edizione di Enotica al CSOA Forte Prenestino, un festival che unisce vino e sensualità. L’evento, promosso come il festival del vino e dell’eros, torna nella sua sede abituale per tre giornate di degustazioni e spettacoli. La manifestazione coinvolge produttori, artisti e pubblico interessati a questa combinazione originale di temi.

Torna Enotica al CSOA Forte Prenestino. La XIV edizione del Festival del vino e dell'eros si terrà da venerdì 13 a domenica 15 marzo. Tre giorni ad alto tasso afrodisiaco, interamente dedicati all'immortale connubio fra vino e eros e fuori dai ritmi frenetici del vivere d'oggigiorno. Degustazioni di vini e cibi biologici e biodinamici, provenienti da tutta Italia. Odori, sapori ed effusioni da un altro mondo possibile. Durante i tre giorni di festival ci saranno riprese, montaggio video, regia live sul grande palco e diretta streaming on line a cura del collettivo Lab-TV. Ingresso: 5 euro / domenica sottoscrizione libera fino alle ore 14:00 – dalle 14:00 in poi sottoscrizione 3 euro c.s.o.a Forte Prenestino . via F. Delpino s.n.c. Roma