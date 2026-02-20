Auto in fiamme a Sant' Andrea | il rogo su vettura a gpl

Un'auto a GPL ha preso fuoco a Sant'Andrea Bagni, provocando l'intervento dei vigili del fuoco. La vettura, parcheggiata lungo la strada, è andata distrutta in pochi minuti. Le fiamme hanno causato paura tra i residenti e rallentato il traffico nella zona. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire. I soccorritori hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. La macchina ora è completamente distrutta.

Auto in fiamme a a Sant'Andrea Bagni, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo. A prendere fuoco un'auto a gpl, con l'intervento intorno alle 13.30 in via Abbado. L'auto era ferma e non si registrano feriti. Due le squadre sul posto: una da Parma e l'altra partita da Fidenza.