Auto esce di strada e si ribalta nel fiume | conducente salvo per miracolo

Lunedì pomeriggio a Gatteo, lungo via Rubicone Destra, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata nel fiume. Fortunatamente, il conducente è stato salvato senza gravi ferite. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza stradale in zona, evidenziando l’importanza di mantenere attenzione alla guida e rispettare i limiti di velocità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto lunedì pomeriggio, lungo via Rubicone Destra, a Gatteo. Erano circa le 16:10 quando un automobilista, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della propria vettura finendo fuori dalla. Gatteo, incidente: l'auto si ribalta e finisce nel fiume - 10 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta in Via Rubicone Destra, nel ...

