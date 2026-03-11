Auto a fuoco nel parcheggio VIDEO

Da firenzetoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 17:50 i Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in Piazza Alberti, nel parcheggio del terzo piano, dove un’auto stava bruciando. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato un veicolo all’interno di un parcheggio pubblico nel centro della città.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale stanno intervenendo dalle ore 17:50 nel comune di Firenze in Piazza Alberti all’interno del parcheggio, per un incendio di autovettura situata al 3 piano. Sul posto stanno operando una squadra e un’autobotte.Notizia in aggiornamentoVideo da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Auto in fiamme nel parcheggio della pizzeria: vigili del fuoco sul postoAttimi di concitazione questa sera a San Giustino Valdarno, frazione del comune di Loro Ciuffenna.

Firenze, incendio nel parcheggio a piani di piazza Alberti: intervento dei vigili del fuocoFirenze, 11 marzo 2026 – Paura in piazza Alberti a Firenze nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo: un’auto ha preso fuoco all'interno del parcheggio a...

Un'auto va a fuoco in un parcheggio di Pavia est: residenti preoccupati

Video Un'auto va a fuoco in un parcheggio di Pavia est: residenti preoccupati

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auto a fuoco nel parcheggio VIDEO

Temi più discussi: Esplosione da un'auto in fiamme, paura in piazza della Rovere (video); Paura in autostrada, sta pagando al casello quando l'auto prende fuoco: distrutto il mezzo e danni alla struttura; Notte di fuoco nel Cagliaritano: in fiamme due auto e uno scooter; Incendio nel cuore di Gioia del Colle: fiamme a due passi dalle case, l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Latina, cinque auto a fuoco nella notte nel parcheggio di viale Paganini in Q4Sono cinque le auto andate a fuoco questa notte nel parcheggio davanti al Conad di viale Paganini, nel quartiere Q4, a Latina. Per cause ancora in fase di accertamento, ad essere avvolte ... ilmessaggero.it

Firenze, incendio nel parcheggio a piani di piazza Alberti: intervento dei vigili del fuocoFirenze, 11 marzo 2026 – Paura in piazza Alberti a Firenze nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo: un’auto ha preso fuoco all'interno del parcheggio a piani di piazza Alberti. La segnalazione ai vigili ... lanazione.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.