Auto a fuoco nel parcheggio VIDEO

Alle 17:50 i Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in Piazza Alberti, nel parcheggio del terzo piano, dove un’auto stava bruciando. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato un veicolo all’interno di un parcheggio pubblico nel centro della città.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale stanno intervenendo dalle ore 17:50 nel comune di Firenze in Piazza Alberti all'interno del parcheggio, per un incendio di autovettura situata al 3 piano. Sul posto stanno operando una squadra e un'autobotte.Notizia in aggiornamento