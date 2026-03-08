Auto in fiamme nel parcheggio della pizzeria | vigili del fuoco sul posto

Questa sera a San Giustino Valdarno, frazione di Loro Ciuffenna, i vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio di una pizzeria per spegnere un’auto che stava bruciando. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la vettura, creando un momento di tensione tra i presenti. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso nel giro di pochi minuti, evitando che il rogo si diffondesse ad altri veicoli o strutture vicine.

Attimi di concitazione questa sera a San Giustino Valdarno, frazione del comune di Loro Ciuffenna. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti per sedare le fiamme che in pochi minuti hanno avvolto una vettura in sosta. L'episodio si è verificato in via Verdi a poca distanza dalla pizzeria. Sul posto una squadra del distaccamento di Montevarchi. La squadra sul posto ha spento l'incendio e ha effettuato le manovre di messa in sicurezza dell'area per evitare il coinvolgimento di altri mezzi o strutture. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta.