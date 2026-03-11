Autismo al via a Messina il percorso di autoimprenditorialità | formazione e occupazione nei Cafè inclusivi

A Messina è iniziato un percorso di autoimprenditorialità dedicato ai giovani con sindrome dello spettro autistico. Il progetto prevede un ciclo di lezioni di formazione che si svolgono nei Cafè inclusivi, realizzato dalla Cooperativa Audacia e dall’Associazione Ulisse. L’iniziativa è parte di un progetto più ampio, sostenuto dal Comune di Messina e dall’Assessorato competente, e mira a favorire l’occupazione e l’autonomia dei partecipanti.

Partito, con il primo ciclo di lezioni, il primo corso di autoimprenditorialità per i ragazzi con sindrome dello spettro autistico, curato dalla Cooperativa Audacia e dall’Associazione Ulisse, all’interno del partenariato per il progetto Interpares, sostenuto dal Comune di Messina, Assessorato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Innovazione e autoimprenditorialità, Laboratorio Aperto di Modena riapre i termini per il percorso Start Up 2026Prorogata a venerdì 20 febbraio la scadenza per aderire al percorso gratuito, rivolto a under 30, che punta a trasformare le idee in progetti... Una nuova frontiera per la formazione: al “Benedetto Varchi” parte il percorso quadriennale 4+2 nei Servizi per la Sanità e l’Assistenza SocialeArezzo, 12 gennaio 2026 – Una svolta significativa per l’offerta formativa del territorio e una concreta opportunità per i professionisti di domani. Tutti gli aggiornamenti su Autismo al via a Messina il percorso di... Argomenti discussi: Messina, Interpares: al via il primo progetto di autoimprenditorialità per giovani con autismo; Torna Un Uovo per l’Autismo: al via la quarta edizione dell’iniziativa solidale. Autismo: via a progetto Interpares all'Irib-Cnr di MessinaSiamo veramente entusiasti perché con questo progetto, unico in Italia, riusciremo a potenziare le politiche di inclusione sociale per i ragazzi con condizione autistica grazie al supporto di ... ansa.it