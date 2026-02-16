Innovazione e autoimprenditorialità Laboratorio Aperto di Modena riapre i termini per il percorso Start Up 2026
Il Laboratorio Aperto di Modena ha deciso di prorogare al 20 febbraio la scadenza per iscriversi a “Start Up Creation Lab”, un percorso rivolto ai giovani under 30. La decisione arriva dopo aver riscontrato un crescente interesse tra i ragazzi che vogliono trasformare le proprie idee in progetti concreti. Questa iniziativa offre uno spazio di formazione gratuito, mirato a stimolare l’autoimprenditorialità tra i giovani della città.
Nel dettaglio, Start Up Creation Lab 2026 è un percorso di pre-incubazione della durata complessiva di 60 ore, che si sviluppa da febbraio a giugno 2026 attraverso 20 incontri di tre ore ciascuno, mediamente due a settimana. Il programma combina 40 ore di formazione sulla cultura d'impresa e sull'imprenditorialità, 10 ore di project work e pre-totipazione per lo sviluppo delle idee e 10 ore dedicate a pitch session e momenti di networking.
