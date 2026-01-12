Una nuova frontiera per la formazione | al Benedetto Varchi parte il percorso quadriennale 4+2 nei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Il “Benedetto Varchi” di Arezzo avvia il percorso quadriennale 4+2 nei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Un’opportunità formativa che mira a rispondere alle esigenze del territorio e a preparare professionisti qualificati nel settore. Questo percorso rappresenta una valida alternativa per chi desidera acquisire competenze solide e aggiornate, contribuendo allo sviluppo di servizi più efficaci e sostenibili per la comunità.

