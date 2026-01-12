Una nuova frontiera per la formazione | al Benedetto Varchi parte il percorso quadriennale 4+2 nei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
Il “Benedetto Varchi” di Arezzo avvia il percorso quadriennale 4+2 nei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Un’opportunità formativa che mira a rispondere alle esigenze del territorio e a preparare professionisti qualificati nel settore. Questo percorso rappresenta una valida alternativa per chi desidera acquisire competenze solide e aggiornate, contribuendo allo sviluppo di servizi più efficaci e sostenibili per la comunità.
Arezzo, 12 gennaio 2026 – Una svolta significativa per l’offerta formativa del territorio e una concreta opportunità per i professionisti di domani. L’I.I.S. “Benedetto Varchi” annuncia con grande soddisfazione l’avvio, a partire dall’anno scolastico 20262027, del nuovo percorso sperimentale quadriennale “4+2” nell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ufficiale dall’Ufficio Scolastico Regionale. L’attivazione del percorso si inserisce nel più ampio piano nazionale di riforma della filiera tecnologico-professionale e rappresenta un’importante innovazione nel panorama dell’istruzione professionale, pensata per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del mondo del lavoro, in particolare nei settori della salute, del benessere e dell’assistenza alla persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
