Il Difensore civico della Regione Lazio e Anci Lazio hanno firmato un nuovo protocollo che mira a rafforzare il ruolo del Difensore civico, riducendo le distanze tra cittadini e istituzioni. L’accordo sottolinea l’impegno di entrambe le parti nel migliorare il rapporto tra le persone e le strutture pubbliche, evidenziando l’importanza di un intervento diretto e di collaborazione tra enti e cittadini.

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - Il protocollo firmato fra Difensore civico della Regione Lazio e Anci Lazio “va a rafforzare ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, l'importanza del ruolo del Difensore civico. Noi crediamo molto in questo ruolo, anche perché spesso riduce le distanze che si creano tra i cittadini e istituzioni”. Così all'Adnkronos il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma a margine della firma del protocollo d'intesa, siglato stamane al Consiglio Regionale di via della Pisana. “Soprattutto - prosegue Aurigemma - questo protocollo con Anci Lazio ne va a rafforzare il ruolo, soprattutto nelle nostre aree interne, in una Regione che è composta da 378 comuni di cui oltre il 60% sono comuni al di sotto dei 10mila abitanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Aurigemma: "Difensore civico riduce distanza fra cittadino e istituzioni"

