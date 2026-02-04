Il progetto Aurigemma | collegare le istituzioni europee con le realtà locali per una governance più partecipata

A Bruxelles, durante la presentazione del nuovo programma televisivo *Primo Piano Europa* all’ambasciata italiana, Antonello Aurigemma ha annunciato un progetto che punta a coinvolgere di più le comunità locali nelle decisioni europee. L’obiettivo è creare un ponte diretto tra istituzioni europee e cittadini, rendendo la partecipazione più concreta e accessibile. Ora si lavora per far sì che le voci delle persone siano ascoltate e contino davvero nelle scelte che riguardano l’Europa.

A Bruxelles, al margine della presentazione del nuovo format televisivo *Primo Piano Europa* presso l’ambasciata italiana, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha lanciato un progetto che potrebbe cambiare il modo in cui le cittadine e i cittadini si rapportano all’Unione Europea. Il 3 febbraio 2026, alle 15.30, in un’aula elegante del palazzo diplomatico con le bandiere italiane e europee che si intrecciano sulle pareti, Aurigemma ha definito il progetto un “ponte” tra le istituzioni europee e le realtà locali, sottolineando che si tratta di un passo fondamentale per colmare il divario che spesso separa i grandi processi decisionali a Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo dai bisogni concreti delle comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il progetto Aurigemma: collegare le istituzioni europee con le realtà locali per una governance più partecipata Approfondimenti su Aurigemma Europa Lara Magoni: “Con Oltre l’ostacolo le persone con disabilità al centro delle istituzioni europee” Diga di Vetto, incontro in Bonifica Parmense con il Commissario Orlandini e le istituzioni locali La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. RiforestAzione fa tappa a Napoli. Il progetto del PNRR - che, su scala nazionale risponde alla domanda di nuove aree verdi e prevede un finanziamento complessivo pari a 210 milioni di euro con la piantumazione di 4,5 milioni tra alberi e arbusti, con la creaz - facebook.com facebook Conferenza Stampa di Presentazione Il progetto RispettosaMente Connessi Il Pa.Di. oltre le barriere Un’iniziativa per promuovere inclusione, rispetto e connessioni consapevoli. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.