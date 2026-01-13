Posto occupato il difensore civico Di Primio aderisce alla campagna e invita istituzioni ed enti a fare lo stesso
Il difensore civico della Regione Abruzzo ha aderito alla campagna “Posto occupato”, un’iniziativa nazionale volta a sensibilizzare sull’emergenza femminicidi. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione pubblica sulla violenza di genere e ricordare le donne vittime di femminicidio. Invitiamo istituzioni e enti a unirsi a questa importante campagna per rafforzare il sostegno e l’attenzione su questa problematica.
Si chiama “Posto occupato” ed è la campagna nazionale di sensibilizzazione nata per ricordare le donne vittime di violenza e mantenere alta l’attenzione pubblica sulla drammatica emergenza dei femminicidi nel nostro Paese a cui ha aderito ufficialmente il difensore civico della Regione Abruzzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
