Posto occupato il difensore civico Di Primio aderisce alla campagna e invita istituzioni ed enti a fare lo stesso

Il difensore civico della Regione Abruzzo ha aderito alla campagna “Posto occupato”, un’iniziativa nazionale volta a sensibilizzare sull’emergenza femminicidi. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione pubblica sulla violenza di genere e ricordare le donne vittime di femminicidio. Invitiamo istituzioni e enti a unirsi a questa importante campagna per rafforzare il sostegno e l’attenzione su questa problematica.

