Sequestrati e picchiati per un’auto sparita | chiesti 114 anni di carcere

A Napoli, tre persone sono sotto processo per aver picchiato e sequestrato un uomo, accusandolo di aver rubato un’auto. Durante il procedimento, sono stati presentati elementi che dimostrano come siano stati richiesti 114 anni di carcere complessivi per i presunti responsabili. La vicenda riguarda un episodio in cui le accuse principali sono violenza e detenzione arbitraria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono sotto processo a Napoli per aver picchiato, sequestrato e minacciato di morte due persone che avevano fatto sparire nel nulla una costosa Audi “Rs3” da 80mila euro noleggiata appositamente a una società per mettere a segno una truffa: la Dda di Napoli (pm Raimondi) ha chiesto al gup Ambrosino complessivi 114 anni di carcere per i sei imputati al processo in corso a Napoli. A salvare le due vittime delle sequestro di persona furono i carabinieri che, dopo la segnalazione della compagna di una delle due, fecero irruzione in un’abitazione nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, bloccando e arrestando i sequestratori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

