Attrezzi agricoli rubati in un terreno | 72enne di Montesarchio prosciolto in Appello

La Corte d’Appello di Napoli ha deciso di prosciogliere un uomo di 72 anni di Montesarchio, coinvolto in un procedimento legato al furto di attrezzi agricoli in un terreno. La decisione si è basata sull’assenza di prove sufficienti a sostenere l’accusa. La vicenda riguarda il sequestro e il successivo proscioglimento dell’uomo, avvenuto dopo il giudizio di secondo grado.

La Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di P. I., 72 anni, pluripregiudicato di Montesarchio, imputato per furto aggravato di attrezzi agricoli e danneggiamento. L'uomo era difeso dall'avvocato Vittorio Fucci. Secondo l'impostazione accusatoria, P. I. avrebbe agito in concorso con un'altra persona introducendosi all'interno di un appezzamento di terreno di proprietà di un privato a San Giorgio la Molara. I due, utilizzando un autocarro in loro possesso, avrebbero prelevato alcuni attrezzi agricoli con l'intenzione di impossessarsene per poi darsi alla fuga in direzione di Pietrelcina.

