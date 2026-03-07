Ladri entrano in proprietà di campagna portano via attrezzi agricoli e galline

Nella zona di Mesagne, alcuni ladri hanno fatto irruzione in proprietà di campagna, rubando attrezzi agricoli e alcune galline. Gli episodi si sono verificati recentemente, lasciando i proprietari con danni materiali e sentimentali. Le incursioni si sono succedute in più occasioni, creando preoccupazione tra gli abitanti della zona. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Grande amarezza per la proprietaria, che ha lanciato un appello sui social affinché i responsabili possano tornare sui loro passi: sconcerto da parte degli animalisti MESAGNE - Furti mirati nelle campagne del Brindisino. Episodi che, talvolta, più che rappresentare danni economici rilevanti significano perdite affettive per i residenti. Queste si accostano al timore di incursioni ripetute nei luoghi di proprietà: "È come sentirsi invasi" raccontano le vittime. L'ultimo episodio è accaduto quattro notti fa, tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo, in contrada Bosco Colombo a Mesagne, ovvero la zona raggiungibile percorrendo la parallela di via Torre Santa Susanna.