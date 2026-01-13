Formazione del personale scolastico il Ministero cerca le migliori pratiche formative delle scuole Candidature fino al 18 febbraio AVVISO

Il Ministero dell'Istruzione ha aperto un avviso pubblico per individuare le migliori pratiche di formazione del personale scolastico. La Scuola di Alta Formazione ha pubblicato il decreto n.60, con scadenza per le candidature fissata al 18 febbraio. Questa iniziativa mira a valorizzare le esperienze più significative delle scuole italiane, contribuendo al miglioramento continuo della formazione del personale docente e non docente.

La Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione ha pubblicato oggi il decreto n.60 del 13 gennaio che lancia un avviso pubblico per individuare le migliori esperienze formative realizzate dalle scuole.

Iscrizioni scolastiche 2026/2027: al via la procedura online per oltre 1,3 milioni di studenti - Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, oltre 1,3 milioni di studenti potranno registrarsi per le prime classi. informazionescuola.it

Pnrr: ministero, un miliardo per potenziamento Stem e formazione - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato due decreti di riparto di risorse Pnrr destinati alla formazione di studenti, docenti e personale ... ansa.it

U . Domani, martedì 13 gennaio 2026: chiusura al pubblico della sede municipale di Piazza A. Martoni 1 e dell'Ufficio Tecnico di Via A. Costa 12 per formazione obbligatoria del personale dipendente. Sarà gara - facebook.com facebook

Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitterà a Gennaio, perché il Ministero ha deciso di riassegnare le sedi. La notizia è ormai confermata, dopo le antic… x.com

