Lauree abilitanti orientamento pre-universitario STEM e diritto allo studio tra le priorità del MUR nell’Atto di indirizzo 2026

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha appena pubblicato l’atto di indirizzo per il 2026. Al centro ci sono le lauree abilitanti, il sostegno all’orientamento pre-universitario, i programmi STEM e il diritto allo studio. Il documento traccia le linee guida che guideranno le scelte del ministero nei prossimi anni, puntando a migliorare l’accesso e l’offerta formativa nelle università italiane.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’atto che orienta, per l’anno 2026, l’attività amministrativa e strategica del dicastero. Il documento si muove in continuità con le linee programmatiche già tracciate nel 2025 e si inserisce in un contesto più ampio di politiche pubbliche, in raccordo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Piano strutturale di bilancio, il Documento programmatico di finanza pubblica e la programmazione europea. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

