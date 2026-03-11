In vista della prossima riunione del consiglio comunale, è stata presentata una mozione da parte del gruppo del Pd e di Fondamenta Avs, che chiede di rivedere gli atti amministrativi includendo l’uso del linguaggio di genere. La proposta sarà discussa domani alle 13 e mira a inserire un linguaggio più inclusivo nei documenti ufficiali del Comune.

Linguaggio inclusivo di genere da introdurre negli atti amministrativi. Lo richiedono Pd (capogruppo Francesco Rossi) e Fondamenta Avs (consigliere Damniano Censi) in una mozione che verrà discussa domani in consiglio comunale (inizio alle 13). Ciò presuppone una modifica della prassi linguistica degli atti amministrativi. Invece di utilizzare termini riferiti esclusivamente a un genere, come cittadino o dipendente, si dovrebbe optare per forme neutrali, come cittadinanza o personale. Invece di scrivere ’i cittadini sono invitati a partecipare’ si dovrà scrivere r ’tutti i cittadini e le cittadine sono invitati a partecipare’ oppure ’le persone sono invitate a partecipare’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atti comunali da rivedere: "Si usi la lingua di genere"

Articoli correlati

In Sicilia approvata la norma per le quote di genere: nelle giunte comunali almeno il 40%Il Parlamento siciliano ha approvato la norma che introduce le quote di genere, almeno il 40%, nelle giunte dei Comuni sopra i 3mila abitanti.

Accusato di indurre dipendenti comunali a compiere atti contrari ai doveri d’ufficio: assoltoIl Tribunale di Avellino, Prima sezione penale, ha pronunciato l’assoluzione di un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario.

La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Atti comunali

Discussioni sull' argomento Atti comunali da rivedere: Si usi la lingua di genere; Acquaviva, atti del bilancio annullati e riapprovati: confronto in Consiglio comunale.

Marsala, Consiglio comunale: dimissioni Fici e atti rinviati in CommissioneMarsala – Si è svolta ieri la seduta del Consiglio comunale di Marsala, presieduta da E. Sturiano, che ha aperto i lavori con la comunicazione ufficiale delle dimissioni presentate dal consigliere ... marsalalive.it

Presunte irregolarità negli atti comunaliNon c’è pace per il Comune di San Prospero e ancor meno per il sindaco Sauro Borghi, che appena insediato si trova già a dover rintuzzare un pesante atto d’accusa mosso nei suoi confronti e del ... ilrestodelcarlino.it

NISCEMI Funzionari di polizia e consulenti del pool frana negli uffici comunali, stamane, per visionare fascicoli e acquisire atti. Si indaga sul disastro geologico del 25 gennaio scorso e sulle misure adottate dopo il primo evento franoso, risalente nel 1997 (di - facebook.com facebook