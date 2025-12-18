Accusato di indurre dipendenti comunali a compiere atti contrari ai doveri d’ufficio | assolto

Il Tribunale di Avellino ha pronunciato l’assoluzione di un uomo accusato di aver indotto dipendenti comunali a compiere atti contrari ai doveri d’ufficio. La decisione rappresenta un importante pronunciamento nella vicenda giudiziaria, evidenziando come il sistema giudiziario abbia valutato la persona coinvolta. Questa sentenza pone fine a un procedimento che aveva suscitato attenzione e discussioni nella comunità locale.

