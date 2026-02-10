In Sicilia approvata la norma per le quote di genere | nelle giunte comunali almeno il 40%

Il Parlamento siciliano ha dato il via libera a una nuova legge che impone alle giunte comunali di avere almeno il 40% di rappresentanza di genere. La norma riguarda tutti i Comuni con più di 3.000 abitanti e mira a favorire una maggiore presenza femminile nelle amministrazioni locali. Ora si aspetta che entrino in vigore le nuove regole e che si inizi a vedere i primi effetti sul campo.

Il Parlamento siciliano ha approvato la norma che introduce le quote di genere, almeno il 40%, nelle giunte dei Comuni sopra i 3mila abitanti. Il testo inserito nel disegno di legge sugli enti locali, all'esame dell'aula, è stato emendato: la norma entrerà in vigore al primo rinnovo utile. Con questa legge la Sicilia si adegua al resto d'Italia. «Finalmente la Sicilia si adegua ad una norma nazionale che prevede la presenza di genere nelle giunte comunali con la soglia pari al 40% per ciascun sesso rappresentato. È una battaglia vinta dalle donne che potranno partecipare alla vita politica ed amministrativa con ruoli nei governi municipali».

