Attacco a Santa Croce | 370mila euro richiesti fino a 14

La procura ha chiesto una pena tra gli otto e i quattordici anni di reclusione per due giovani coinvolti nell’attacco avvenuto a Santa Croce. La richiesta di condanna si basa sulle accuse formulate contro gli imputati, che sono stati identificati e portati in tribunale. La vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto recentemente nel quartiere.

La giustizia ha innalzato le accuse contro due giovani imputati per un violento attacco a Santa Croce, richiedendo ora una pena detentiva tra gli otto e i quattordici anni. Le vittime, due uomini colpiti nell'alba di settembre 2025, hanno presentato un'azione civile chiedendo un risarcimento complessivo di 370.000 euro. L'aggravamento della posizione degli aggressori deriva dall'aggiunta del capo di imputazione relativo alla deformazione permanente dell'aspetto fisico. I fatti si sono verificati nel quartiere di Reggio Emilia, dove due cittadini sono stati assaliti con armi contundenti e oggetti taglienti mentre si trovavano soli in una zona scarsamente popolata nelle ore notturne.