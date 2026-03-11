Il doppio pestaggio a Santa Croce Le vittime chiedono 370mila euro

Due giovani sono stati accusati di aver preso parte a un pestaggio avvenuto all’alba del 16 settembre 2025 nel quartiere Santa Croce, che ha coinvolto due cittadini. Le vittime hanno presentato una richiesta di risarcimento di 370 mila euro. Le contestazioni contro i due giovani si sono aggravate nelle ultime ore, mentre proseguono le indagini sull’accaduto.

Si aggravano le contestazioni per i due giovani accusati della brutale aggressione all'alba del 16 settembre 2025 a due cittadini nel quartiere Santa Croce. Il pubblico ministero Maria Rita Pantani ha modificato il capo di imputazione aggiungendo una nuova accusa in concorso: deformazione dell'aspetto tramite lesioni permanenti al viso, reato che prevede da 8 a 14 anni di reclusione. È la novità emersa dall'udienza preliminare iniziata ieri per gli imputati Klevis Hoxhaj, 26enne di origine albanese e con cittadinanza italiana, e il 25enne Alberto Wilmer Portoreal Asencio, dominicano. Devono rispondere anche di lesioni in concorso aggravate...