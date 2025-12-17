Ucraina bombe russe su Zaporizhzhia | le immagini dei soccorsi tra le macerie
Le recenti esplosioni a Zaporizhzhia hanno lasciato un segno profondo, con immagini di soccorsi tra le macerie che raccontano un dramma collettivo. La città ucraina si trova nel cuore di un conflitto che continua a mietere vittime, tra cui bambini innocenti. La situazione rimane critica, mentre i soccorritori si impegnano a portare aiuto in un contesto di tensione e sofferenza.
Almeno 29 persone, tra cui cinque bambini, sono rimaste ferite a causa degli attacchi di Mosca sulla città ucraina meridionale di Zaporizhzhia e sulla zona circostante. L’attacco notturno ha danneggiato diversi edifici residenziali, un sito infrastrutturale e una struttura scolastica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
