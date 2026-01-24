ATP Doha 2026 l’entry list e chi parteciperà | Sinner e Alcaraz illuminano il cast in Qatar

L’ATP Doha 2026 si avvicina, con l’entry list provvisoria che annuncia la partecipazione di Sinner e Alcaraz. Mentre l’attenzione è rivolta agli Australian Open 2026, il torneo qatariota si prepara a offrire un’interessante anteprima stagionale. Di seguito, i dettagli sui qualificati e le principali novità in programma a Doha.

Il mondo del tennis è focalizzato in questo periodo sugli Australian Open 2026, ultimo atto della tournée oceanica di inizio anno e primo Slam della stagione, ma nel frattempo è stata resa nota l’entry list provvisoria dell’ ATP 500 di Doha. La capitale del Qatar accoglierà diverse stelle del circuito maggiore in occasione del torneo previsto da lunedì 16 a domenica 22 febbraio. Tra i vari big internazionali iscritti all’evento ci sono infatti i due dominatori del tour Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che potrebbero dare vita all’ennesimo capitolo di una rivalità sempre più accesa ed appassionante. 🔗 Leggi su Oasport.it

