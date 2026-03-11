Atletica mondial indoor | Giada Carmassi tra le convocate

La campionessa friulana Giada Carmassi è stata inclusa nella squadra che parteciperà ai campionati mondiali indoor di atletica leggera a Torun, in Polonia. La sua presenza tra le convocate è stata ufficializzata in vista della competizione che si terrà nelle prossime settimane. La manifestazione riunirà atleti provenienti da diversi paesi e si svolgerà nel capoluogo polacco.

Ci sarà anche la campionessa friulana Giada Carmassi ai campionati mondiali indoor di Torun in Polonia. L'annuncio è arrivato dal direttore tecnico Antonio La Torre che ha comunicato l'elenco degli azzurri che parteciperanno alle gare in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo. In totale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Atletica, Giada Carmassi sfiora il record italiano e punta ai mondiali indoor Giada Carmassi accarezza il record italiano! Squillo sui 60 hs e minimo per i Mondiali IndoorGiada Carmassi ha accarezzato il record italiano dei 60 ostacoli in occasione del Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il... Contenuti utili per approfondire Giada Carmassi Discussioni sull' argomento Tutti gli azzurri col minimo per i Mondiali indoor di Torun 2026; Libertas Benevento Massimiliano Catalano da sogno | nuovo record europeo sui 60 Indoor M55. Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor: tante punte di diamante, arriva il debutto di una giovanissimaL’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Il DT Antonio La Torre ha convocato 26 azzurri (13 ... oasport.it Italia ai Campionati del mondo indoor di atletica 2026, i convocati e le convocate: Kelly Doualla da record, la più giovane azzurra di sempreSono 26 i componenti della squadra dell'Italia per i Campionati del mondo di atletica indoor 2026 a Torun, in Polonia. Mattia Furlani e Andy Diaz difendono i titoli dello scorso anno, Kelly Doualla a ... olympics.com Strepitosa la nostra Allieva Alessia Succo che prima demolisce il record italiano under 20 in batteria nei 60h che reggeva dal 2017 con il tempo di 8”08 con il secondo posto dietro Giada Carmassi!! In finale splendida medaglia di bronzo a 17 anni con nuovo r - facebook.com facebook