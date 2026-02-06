Giada Carmassi accarezza il record italiano! Squillo sui 60 hs e minimo per i Mondiali Indoor

Giada Carmassi ha accarezzato il record italiano dei 60 ostacoli in occasione del Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala) che si è svolta in contemporanea con la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'azzurra si è espressa in 7.96 nella batteria andata in scena sulla pista della capitale spagnola, fermandosi ad appena due centesimi dal primato nazionale siglato da Veronica Borsi nel 2013. La primatista italiana dei 100 ostacoli (12.69 lo scorso anno), che nel turno preliminare si è accodata alla statunitense Alaysha Johnson (7.

