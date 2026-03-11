Atletica 85 | 4 podi e 2 titoli ai Master indoor

Durante i Campionati Italiani Master indoor a Ancona, l’Atletica 85 Faenza ha conquistato quattro podi e due titoli. La squadra ha portato a casa medaglie in diverse categorie e ha ottenuto riconoscimenti ufficiali per le prestazioni degli atleti. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti della società, che hanno gareggiato nelle discipline indoor.

Il palmarès dell'Atletica 85 Faenza si è arricchito di nuovi allori durante i Campionati Italiani Master indoor tenutisi ad Ancona. La società emiliana ha ottenuto quattro piazzamenti sul podio, con Laura Nardo che ha conquistato due titoli nazionali nelle prove sui 1500 e 3000 metri. I risultati includono anche un terzo posto per Andrea Collamati e una vittoria per Valentina Mattesini sulla distanza dei 3000 metri. Oltre alle gare di corsa in pista, l'impegno della squadra si è esteso alla marcia su strada ad Alessandria, dove Matilde Ponti ha completato la mezza maratona in due ore e otto minuti. Il settore giovanile ha invece partecipato ai Campionati Regionali indoor a Parma, ottenendo qualificazioni significative nei 60 ostacoli per tre atleti emergenti.