LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Kelly Doualla vince la sua batteria nei 60 femminili

Durante i Campionati Italiani indoor 2026, Kelly Doualla ha vinto la sua batteria nei 60 metri femminili. La gara si è svolta oggi, con i risultati aggiornati alle 16:02. La atleta italiana ha concluso la batteria con il miglior tempo, ottenendo un risultato importante nel percorso di qualificazione. La manifestazione continua con altre batterie e gare in programma.

1 Zaynab Dosso ITA 7.092 Gaya Bertello ITA +0.293 Irene Siragusa ITA +0.384 Antonella Nardis ITA +0.465 Gaia Fantoni ITA +0.516 Eleonora Nervetti ITA +0.557 Martina Guizzon ITA +0.60 16:11 Impressionante prova di Zaynab Dosso che stacca nettamente le rivali. 1 Aurora Berton ITA 7.352 Gloria Hooper ITA +0.083 Elena Cambiolo ITA +0.124 Giorgia Bellinazzi ITA +0.145 Chiara Melon ITA +0.166 Virginia Capasso ITA +0.18 1 Kelly Ann Doualla Edimo ITA 7.292 Carlotta Suppini ITA +0.143 Ilenia Angelini ITA +0.204 Johanelis Herrera Abreu ITA +0.235 Aurora Volpi ITA +0.246 Megane Aprile ITA +0.257 Chiara Goffi ITA +0.35 1 Alice Pagliarini ITA 7.322 Alessandra Gasparelli SMR +0.