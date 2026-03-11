Atalanta travolta dal Bayern Monaco | 6-1 a Bergamo Champions League finita tra errori e dominio tedesco

L’Atalanta ha subito una pesante sconfitta contro il Bayern Monaco nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, con il punteggio di 6-1 a Bergamo. La squadra italiana ha incassato sei reti, mentre i tedeschi hanno dominato l’incontro, mettendo in mostra un gioco efficace e preciso. La sfida si è svolta alla New Balance Arena e ha segnato una battuta d’arresto importante per il cammino europeo dell’Atalanta.

La Champions League dell' Atalanta rischia di essere già segnata dopo una notte durissima alla New Balance Arena. Il Bayern Monaco domina l'andata degli ottavi di finale e si impone con un netto 6-1, una partita che racconta la differenza di qualità, ritmo e organizzazione tra le due squadre. La formazione di Palladino prova ad aggredire nei primi minuti con il solito pressing uomo contro uomo, ma quando il Bayern prende le misure la gara cambia completamente volto. I tedeschi iniziano a uscire dalla pressione con facilità e trasformano ogni spazio lasciato dalla difesa nerazzurra in un'occasione pericolosa. Il risultato finale, pesantissimo, fotografa una serata in cui la squadra bergamasca ha pagato errori difensivi e un netto divario tecnico.