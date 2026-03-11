Atalanta-Bayern le pagelle | Bernasconi brasato 4,5 Olise 8,5 ogni tocco un quadro d' autore
Nella partita tra Atalanta e Bayern Monaco, le valutazioni dei giocatori mostrano differenze nette: Bernasconi riceve un 4,5, mentre Olise ottiene un 8,5 grazie alle sue prestazioni, considerate di altissimo livello. Kolasinac e Zalewski sono tra i più in difficoltà, mentre Bellanova si distingue come il più solido tra i nerazzurri. Tra i bavaresi, alcuni giocatori si dimostrano particolarmente incisivi.
Affondano anche Kolasinac e Zalewski, si salva Bellanova. Tra i bavaresi sono devastanti pure Gnabry e Diaz.
Atalanta-Bayern Monaco 1-6, le pagelle nerazzurreQuesti i nostri giudizi sulla sfida dei nerazzurri contro il Bayern Monaco, l'Atalanta è scesa in campo per l'andata degli ottavi di ... calcioatalanta.it
Bernasconi va in tilt: nell'Atalanta non si salva nessuno. Show di OliseLE PAGELLE DELL'ATALANTA Carnesecchi 5.5 - Incassa sei reti. Non ha colpe sui gol e ne evita anche un paio nel momento più complicato del primo tempo. Zappacosta 4.5 - Contenere Luis Diaz si rivela un ... msn.com
L’Atalanta crolla in casa contro il Bayern Monaco, che vince 6-1 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti. I tedeschi indirizzano subito la gara segnando tre volte nei primi 25 minuti con Stan facebook
Le pagelle di Atalanta-Bayern: Zalewski abbandonato, Upamecano imperioso x.com