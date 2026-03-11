Atalanta-Bayern le pagelle | Bernasconi brasato 4,5 Olise 8,5 ogni tocco un quadro d' autore

Nella partita tra Atalanta e Bayern Monaco, le valutazioni dei giocatori mostrano differenze nette: Bernasconi riceve un 4,5, mentre Olise ottiene un 8,5 grazie alle sue prestazioni, considerate di altissimo livello. Kolasinac e Zalewski sono tra i più in difficoltà, mentre Bellanova si distingue come il più solido tra i nerazzurri. Tra i bavaresi, alcuni giocatori si dimostrano particolarmente incisivi.