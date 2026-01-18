Michael Olise, FC 26, è un centrocampista versatile e tecnico, riconosciuto per la sua rapidità e capacità di adattarsi a diversi ruoli. La versione da 90 di questa carta lo rende una scelta interessante per il reparto offensivo, grazie alle sue qualità di dribbling e visione di gioco. Un giocatore che può offrire soluzioni efficaci sia sulla fascia che al centro del campo, ideale per chi cerca un profilo completo e affidabile.

Olise è il prototipo del giocatore moderno: tecnico, veloce e incredibilmente duttile. Questa versione da 90 lo eleva a un livello superiore, rendendolo un incubo per le difese avversarie sia quando agisce sulla fascia che quando si sposta al centro. Analisi Tecnica: Visione e Dribbling d’Élite. Regista di Qualità (Passaggio 91): Il suo punto di forza. Con 91 di passaggio, Olise è in grado di tracciare traiettorie impossibili. I suoi cross e i passaggi filtranti sono chirurgici, perfetti per innescare punte veloci.. Controllo Palla Superiore (Dribbling 91): Nonostante l’altezza, Olise si muove con un’agilità sorprendente. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Michael Olise MO TOTY 90: Il Fantasista del Bayern

FC 26 Obiettivo Live: Marc Cucurella MO TOTY

Marc Cucurella si distingue come un difensore equilibrato, con una solida capacità difensiva di 88 e un'ottima qualità nel passaggio, valutata 86. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento prezioso in campo, contribuendo sia alla fase difensiva che a quella offensiva. Con l'obiettivo di migliorare ulteriormente, Cucurella si conferma tra i protagonisti della stagione, offrendo prestazioni costanti e di qualità.

FC 26 SBC POTM BUNDESLIGA: Michael Olise (87 OVR) – Trequartista Francese con Passaggi d’Élite!

La SBC per ottenere il Player of the Month della Bundesliga di novembre è ora disponibile. Il protagonista è Michael Olise, trequartista francese con un overall di 87. Scopri come sbloccare questa carta speciale e potenziare la tua squadra con le sue abilità d’élite.

Un but et trois passes décisives : l'entrant Michael Olise a tout changé pour le Bayern Munich, large vainqueur de Leipzig et toujours invaincu en Bundesliga Le lien en commentaire L'Equipe - facebook.com facebook

1 - Giocatori con più chiare occasioni create per i compagni nei Big-5 campionati europei 2025/26: 16 - Federico #Dimarco 12 - Matthieu Udol 11 - Lamine Yamal 11 - Michael Olise 11 - Rayan Cherki 11 - Maxime Lopez Precursore. x.com