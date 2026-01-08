ASUS ROG CES 2026 | 20 anni di eccellenza AI e i nuovi Zephyrus

All'evento ASUS ROG CES 2026, si celebra il ventennale di innovazione nel settore gaming e tecnologia. Presentando i nuovi Zephyrus, l'azienda conferma il proprio impegno nell'integrazione di intelligenza artificiale e design avanzato. Un'occasione per scoprire soluzioni all'avanguardia pensate per professionisti e appassionati, segnando un passo importante nella continua evoluzione del settore.

ASUS ROG CES 2026 segna un punto di svolta fondamentale nella storia del gaming competitivo e della creazione di contenuti digitali. Quest'anno, la fiera di Las Vegas non è solo una vetrina tecnologica, ma il palcoscenico per celebrare i vent'anni di Republic of Gamers, un brand che dal 2006 ha costantemente spostato l'asticella delle prestazioni verso l'alto. L'evento virtuale Dare to Innovate ha svelato una gamma di prodotti che integrano l'intelligenza artificiale non come semplice accessorio, ma come motore pulsante dell'esperienza utente, dai nuovi processori Intel Core Ultra Series 3 alle GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50.

