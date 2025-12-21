A San Mauro Pascoli è stato approvato in consiglio comunale il bilancio di previsione 2026-2028, con circa 12 milioni di euro destinati agli investimenti. Il sindaco Moris Guidi e l’assessore Albert Alessandri hanno sottolineato l’importanza di approvare il documento entro le festività natalizie per poter avviare le attività già dal 1° gennaio 2026. Quasi 12 milioni di investimenti nel bilancio di San Mauro Pascoli.

A San Mauro Pascoli è stato approvato in consiglio comunale il bilancio di previsione 2026-2028. Hanno detto il sindaco Moris Guidi e l’assessore Albert Alessandri: "L’approvazione entro le festività natalizie ci permette di essere operativi già dal 1° gennaio 2026. È un bilancio che guarda al futuro, senza lasciare indietro nessuno, investendo sulla sicurezza delle nostre scuole e sul patrimonio culturale, vero volano di crescita per il benessere e la coesione della nostra comunità". L’amministrazione ha scelto di confermare tutte le aliquote e i regolamenti vigenti favorendo le fasce di reddito più basse grazie all’esenzione Irpef fino a 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quasi 12 milioni di investimenti nel bilancio di San Mauro Pascoli

