Assetto idrogeologico i sindaci del Ravennate sul Pai Po | Bene la tutela delle comunità ma restano incertezze

I sindaci del Ravennate hanno commentato il piano sull’assetto idrogeologico relativo al Pai Po, sottolineando l'importanza della tutela delle comunità. Pur apprezzando le misure di sicurezza idraulica e idrogeologica introdotte, hanno evidenziato che restano alcune incertezze e aspetti ancora da chiarire, prevedendo che sarà necessario un successivo lavoro di approfondimento e definizione.

Un piano di grande importanza per la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, che contiene aspetti a tutela della comunità, ma anche alcuni aspetti da chiarire e su cui, probabilmente, ci sarà da lavorare. I sindaci del territorio ravennate esprimono le proprie considerazione e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati “A rischio non sono i finanziamenti ma tutto l’assetto idrogeologico“Nel dibattito sugli assi viari – interviene Ismaele Ridolfi – l’attenzione principale non va dedicata al rischio di perdere i finanziamenti, ma ai... 'Fiume Savio: visione, progettazione, sicurezza': incontro pubblico sul Piano di assetto idrogeologicoIl Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio organizza una serata pubblica di informazione e confronto sul tema della sicurezza... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Assetto idrogeologico Argomenti discussi: Incontro prevenzione rischio idrogeologico e gestione delle emergenze. Ravenna, piano idrogeologico, il sindaco Barattoni: Definire le prioritàDalla priorità degli interventi alla tracimazione, dai criteri per le delocalizzazioni a tempi e regole chiare. La variante al Piano per l’assetto ... corriereromagna.it Proroga alle osservazioni per il piano di sicurezza dei fiumi. I sindaci: Chiarire incertezze e agire in montagnaIn data 30 dicembre 2025, è stato pubblicato il Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po), estendendolo ai bacini idrografici del ... ravennawebtv.it