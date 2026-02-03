A rischio non sono i finanziamenti ma tutto l’assetto idrogeologico

La questione principale non riguarda i soldi, ma la sicurezza del territorio. Durante il dibattito sugli assi viari, Ismaele Ridolfi ha sottolineato che non sono in pericolo i finanziamenti, ma il fragile assetto idrogeologico della zona. La preoccupazione cresce perché l’opera potrebbe aggravare problemi ambientali già delicati, in un’area fortemente urbanizzata e a rischio frane o alluvioni.

Nel dibattito sugli assi viari – interviene Ismaele Ridolfi – l'attenzione principale non va dedicata al rischio di perdere i finanziamenti, ma ai pesantissimi problemi ambientali e per l' assetto idrogeologico determinati dall'impatto dell'opera in un contesto territorialmente molto fragile e fortemente urbanizzato. Spostare il dibattito dai problemi dei territori alla necessità di non perdere i soldi per un'opera discutibile richiamano, con le debite proporzioni, gli argomenti di Salvini sul ponte sullo stretto. Il territorio presenta rilevanti criticità idrauliche, come confermato dagli studi dell'Autorità di Distretto, da quelli della Regione Toscana, dalle carte sulle aree soggette ad esondazione del Piano Strutturale del Comune di Capannori.

