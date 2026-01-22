Sicurezza Cavandoli Lega contro Guerra | Scaricabarile sul Governo e anni di scelte sbagliate della sinistra

La Lega critica le dichiarazioni del sindaco di Parma Michele Guerra in merito alla sicurezza, accusandolo di scaricabarile e di riflettere anni di scelte sbagliate della sinistra. L’intervento si inserisce in un confronto più ampio tra le parti politiche sulla gestione della sicurezza urbana, evidenziando le diverse modalità di affrontare il tema e le responsabilità attribuite ai governi precedenti.

È duro l’attacco della Lega alle recenti prese di posizione del sindaco di Parma Michele Guerra sul tema della sicurezza. A intervenire è l’onorevole Laura Cavandoli, deputata leghista eletta a Parma, che accusa l’amministrazione comunale e la sinistra di aver a lungo sottovalutato il problema.🔗 Leggi su Parmatoday.it

