Assassin’s Creed | Laura Marcus entra nel cast della serie Netflix

L’attrice britannica Laura Marcus si è unita a Toby Wallace e Lola Petticrew nella serie live-action di Assassin’s Creed. Secondo Deadline Laura Marcus è stata ingaggiata come regular nella serie live-action Assassin’s Creed di Netflix, basata sull’iconica franchise videoludica Ubisoft (oltre 230 milioni di copie vendute). L’attrice britannica (nota per Death By Lightning e The Great Escaper) si unirà ai protagonisti Toby Wallace e Lola Petticrew, e al regular Zachary Hart. Dettagli sul suo ruolo restano segreti. Le riprese partiranno nel 2026 in Italia, che sarà una delle ambientazioni. Cosa sappiamo della serie Assassin’s Creed. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

