Assassin’s Creed | La serie Netflix ci porterà nell’Antica Roma!

La serie Netflix di Assassin’s Creed ci farà immergere nell’Antica Roma. La produzione sta lavorando per portare sullo schermo una storia ambientata in un’epoca storica ricca di fascino e avventure. I fan del videogioco sono curiosi di vedere come saranno rappresentati i personaggi e i luoghi di quel periodo. La data di uscita ancora non è certa, ma le prime immagini promettono un prodotto di qualità. Tutti aspettano di scoprire se questa nuova serie riuscirà a catturare l’essenza del famoso videogioco.

Il franchise di Assassin’s Creed si prepara a debuttare su Netflix con un’ambiziosa serie live-action. Dopo mesi di speculazioni sul cast, sono finalmente emersi dettagli cruciali sulla trama, l’ambientazione storica e il protagonista. Grazie alle ultime indiscrezioni di Production Weekly, sappiamo che la serie esplorerà un periodo finora inedito per la saga: l’ Antica Roma. La Trama: Intrighi Imperiali e l’ascesa di Nerone. La sinossi ufficiale rivela che lo show sarà ambientato tra il 54 e il 68 d.C., durante i primi anni del regno di Nerone. In un’epoca segnata da instabilità politica e corruzione, la storia seguirà un nuovo Assassino (un personaggio originale, non legato a figure già note come Ezio Auditore) impegnato a sventare una cospirazione che collega i palazzi imperiali ai bassifondi della città. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

