Open day itinerante della prevenzione dell’Asp di Palermo | presentato il calendario del primo semestre del 2026

L'Asp di Palermo ha annunciato il calendario dell’Open day itinerante per la prevenzione del primo semestre 2026, con inizio il 20 gennaio a Bolognetta. Il programma prevede 36 tappe in diverse località, offrendo servizi di screening e prevenzione nelle aree urbane e rurali della provincia, al fine di promuovere la tutela della salute della comunità.

Prenderà ufficialmente il via il 20 gennaio da Bolognetta il calendario 2026 dell'Open day itinerante della prevenzione dell'Asp di Palermo, un programma articolato e capillare che, nel primo semestre dell'anno, porterà i servizi di screening e prevenzione in 36 località, coinvolgendo aree urbane.

