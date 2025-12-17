Commercialisti di Napoli Nord Corbello candidato alla presidenza
I commercialisti di Napoli Nord si preparano alle prossime elezioni con entusiasmo e determinazione. La lista “Next Odcec – Innovazione e Aggregazione” si presenta ufficialmente, sostenuta da Francesco Corbello candidato alla Presidenza. Un momento importante per rafforzare il ruolo professionale e promuovere un futuro di crescita e innovazione nel territorio.
Ieri è stata ufficialmente presentata la lista “Next Odcec – Innovazione e Aggregazione” per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, con Francesco Corbello candidato alla Presidenza. Professionista iscritto all’Albo di Napoli Nord. 🔗 Leggi su Casertanews.it
