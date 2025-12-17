Commercialisti di Napoli Nord Corbello candidato alla presidenza

I commercialisti di Napoli Nord si preparano alle prossime elezioni con entusiasmo e determinazione. La lista “Next Odcec – Innovazione e Aggregazione” si presenta ufficialmente, sostenuta da Francesco Corbello candidato alla Presidenza. Un momento importante per rafforzare il ruolo professionale e promuovere un futuro di crescita e innovazione nel territorio.

Aversa, Commercialisti Napoli Nord: Corbello candidato alla presidenza - Un progetto che guarda al futuro della professione, mettendo al centro cambiamento, competenze e capacità di fare rete. pupia.tv

Aversa, confronto su previdenza e professione dei Commercialisti di Napoli Nord - La previdenza come pilastro della professione e come leva di consapevolezza per il futuro dei dottori commercialisti. pupia.tv

Commercialisti di Napoli Nord a Dubai, intervista al dottor Corbello su missione

Commercialisti, previdenza e opportunità: confronto promosso dall'Odcec Napoli Nord. Presidente Francesco Matacena, tema centrale nella formazione obbligatoria dei colleghi #ANSA - facebook.com facebook

