Asfaltature rallenta il programma | Situazione peggiore del previsto

Le asfaltature in centro a Pontedera stanno subendo ritardi a causa di un sottofondo stradale più danneggiato del previsto e delle condizioni meteorologiche instabili di questi giorni. La situazione ha causato un rallentamento nel programma di lavori, prolungando i tempi di completamento previsti inizialmente. La conclusione degli interventi richiederà quindi più tempo rispetto alle stime iniziali.

PONTEDERA Lo stato del sottofondo stradale più disastrato di quanto preventivato e il tempo instabile di questi giorni fanno allungare i tempi del cantiere in centro città. Sono iniziati lunedì mattina, e sono proseguiti per tutta la giornata di ieri, i lavori pubblici per il ripristino del manto stradale del tratto finale di via della Misericordia e dello slargo di via Dante, prima di arrivare nelle prossime settimane all’ultimo tratto di via Dante e poi in piazza della stazione. Ma come spesso accade in questo genere di operazioni non sempre il cronoprogramma riesce ad essere rispettato appieno, a causa di imprevisti che possono giungere in corso d’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

