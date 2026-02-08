Ripartono le asfaltature | Il maltempo rallenta

Domani a Pontedera ripartono i lavori di asfaltatura nel quadrante dietro l’ospedale Lotti. La pioggia incessante ha rallentato le operazioni, che erano già state avviate nelle scorse settimane. La zona ha subito modifiche alla viabilità e ora si prepara a ricevere il nuovo manto stradale.

PONTEDERA Pioggia ininterrotta e strade groviera in città. Al via da domani gli ultimi lavori di asfaltatura nel quadrante dietro l’ ospedale Lotti che nelle scorse settimane ha visto sia la modifica della viabilità che il nuovo manto stradale. Da domani al 27 febbraio, quindi per tre settimane, verranno completate le asfaltature anche in via Buozzi (tratto tra via Diaz e via Della Bianca), in via Diaz (tratto compreso tra via Buozzi e via Lavagnini) e via Lavagnini (nel tratto tra via Diaz e via Toti) con tanto di modifiche alla circolazione e divieti di sosta. "Si tratta della chiusura dell’intervento nel quadrante dietro l’ospedale – spiega Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici – nel corso del 2024 e 2025 sono stati effettuati gli interventi sui sottoservizi, da quelli del gas, alle cabine elettriche alla rete idrica fino alla fibra ottica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

