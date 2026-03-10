Ascolti TV Total Audience | Lunedì 9 Marzo 2026 Uomini e Donne +108K

Ieri sera, lunedì 9 marzo 2026, le trasmissioni televisive hanno registrato variazioni di audience con un aumento di 108.000 spettatori per Uomini e Donne. La serata ha visto un confronto tra i programmi delle principali reti italiane, evidenziando differenze nei numeri di ascolto rispetto ai giorni precedenti. I dati ufficiali relativi alla total audience sono stati diffusi nelle ultime ore e riguardano le preferenze del pubblico durante la serata.

Ieri, lunedì 9 marzo 2026, la serata televisiva ha visto un confronto serrato tra i programmi delle principali reti. Su Rai1, Guerrieri – La Regola dell'Equilibrio ha conquistato 3.918.000 spettatori con il 22.8% di share, in onda dalle 21:47 alle 23:46. Su Canale5, Scherzi a Parte ha registrato 3.232.000 spettatori con il 23.58% di share, in onda dalle 22:02 alle 00:42, mentre gli highlights hanno ottenuto 1.235.000 spettatori (23.57%). Rai2 con Chi segna vince ha intrattenuto 541.000 spettatori ( 2.87% ), mentre su Italia1 Top Gun ha totalizzato 924.000 spettatori ( 5.16% ). Su Rai3, dopo la presentazione (918.000 – 4.4%), Lo Stato delle Cose ha ottenuto 1.