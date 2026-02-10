Lunedì sera, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si fa sempre più accesa. Su Rai 1, torna “Cuori 3”, mentre Canale 5 punta su “Taratata”. Gli ascolti mostrano un equilibrio tra le due reti, con pubblico diviso tra le due proposte. La serata si preannuncia combattuta, con entrambe le reti che cercano di conquistare più spettatori possibile.

Ascolti tv di lunedì 9 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Cuori 3 ” contro il “ Taratata “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 9 febbraio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Cuori 3 vs Taratata – Auditel ieri sera, 9 febbraio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Cuori 3” contro “Taratata”. Chi ha vinto? Rai 1: Cuori 3, i nuovi episodi della serie con Pilar Fogliati hanno appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv lunedì 9 febbraio 2026: Cuori 3, Taratata, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Approfondimenti su Cuori 3

Domenica 1 febbraio 2026, le sfide tra Rai 1 e Canale 5 si fanno più intense.

Domenica sera la gara tra Rai 1 e Canale 5 si è fatta sentire.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cuori 3

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri lunedì 2 febbraio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 9 Febbraio, in prima serata; Programmi in TV stasera 9 febbraio 2026: Cuori 3, Taratata, Olimpiadi, Quarta Repubblica e Lo stato delle Cose; Stasera in TV, programmi e film di lunedì 9 febbraio 2026 in prima serata.

Stasera in TV, programmi e film di lunedì 9 febbraio 2026 in prima serataDalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 alle fiction, passando per film e show musicali: ecco cosa c'è in TV stasera, lunedì 9 febbraio 2026 ... money.it

Ascolti tv, La preside supera Zelig 30. Giletti-Porro: chi ha vinto la sfidaTesto Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie La Preside con Luisa Ranieri conquistare una media di ... iltempo.it

Ho passato un anno difficile”. Con queste parole Gregemamma annuncia la separazione da Francesco Rubino, ex pacchista di Affari Tuoi. Nessun dettaglio sulla rottura, una sola certezza, il figlio Greg resterà al centro di tutto. facebook