Ascolti tv lunedì 23 febbraio 2026 | Rosso Volante Zelig 30 Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il confronto tra “Rosso Volante” e “Zelig 30” ha attirato molti spettatori, a causa dell’alta curiosità per le nuove puntate. La sfida tra Rai 1 e Canale 5 ha registrato numeri significativi, con programmi popolari come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” che hanno mantenuto alta l’attenzione del pubblico. I dati Auditel mostrano come le scelte degli spettatori influenzino il panorama televisivo di questa sera. Le prossime ore riveleranno quale programma ha prevalso.

Ascolti tv di lunedì 23 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. "Rosso Volante " contro il " Zelig 30 ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 23 febbraio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Rosso Volante vs Zelig 30 – Auditel ieri sera, 23 febbraio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: "Rosso Volante" contro "Zelig 30".