tredici pietro vende su vinted i suoi abiti prima di sanremo sold out in poche ore la nuova moda dei vip

Tredici Pietro ha venduto in poche ore tutti i suoi vestiti su Vinted, poco prima di Sanremo. La sua esperienza conferma come questa tendenza sta conquistando sempre più persone, anche tra i vip. Prima di salire sul palco, il cantante ha deciso di disfarsi di alcuni abiti, trovando acquirenti in un lampo. La moda del riutilizzo si diffonde rapidamente tra chi vuole sbarazzarsi di ciò che non usa più, senza rinunciare a farlo in modo semplice e rapido.

Bologna, 11 febbraio 2026 – Negli ultimi anni è spopolata la moda di mettere in vendita vestiti e oggetti personali rimasti inutilizzati, per dargli una seconda vita. Un gesto che si lega ad abitudini più sostenibili, in crescita da qualche anno. E anche un modo per fare 'pulizia' del nostro armadio. A farlo, non sono solo persone comuni. Alcune celebrità del mondo dello spettacolo hanno iniziato ad aprire un proprio profilo su applicazioni dedicate alla vendita di abbigliamento usato, come Vinted e Depop. Tra queste c'è anche Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, che sarà tra i prossimi artisti in gara a Sanremo.

