Geolier sold out in poche ore l' unica tappa napoletana per il firmacopie del uovo album

Il firmacopie di Geolier, previsto per il 16 e 17 gennaio a Napoli, ha riscosso un grande successo, esaurendo le prenotazioni in poche ore. L'evento rappresenta un'occasione per i fan di incontrare l'artista e condividere un momento dedicato al suo nuovo album. La partecipazione numerosa conferma l'interesse crescente verso il lavoro di Geolier, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Numeri da grande evento per il firmacopie di Geolier, in programma venerdì 16 e sabato 17 gennaio, che ha fatto registrare il sold out delle prenotazioni in poche ore dall'apertura del preorder, avvenuta nel fine settimana scorso.Un risultato che testimonia l'enorme seguito dell'artista, oggi tra.

Clamoroso Bob Sinclar: "Geolier non mi risponde, gli ho chiesto di collaborare" Durante un'intervista veloce sui social, la leggenda della dance mondiale Bob Sinclar ha detto che gli piacerebbe collaborare con Geolier, ma il rapper napoletano lo avrebbe l - facebook.com facebook

