Ascensori luci sale restaurate | il teatro Margherita ' riconsegnato' alla città
Il teatro Margherita è stato ufficialmente riconsegnato alla città di Bari questa mattina, dopo un intervento di restauro completo. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana ha consegnato la struttura, che ora presenta ascensori rinnovati, luci aggiornate e sale restaurate. La riapertura segna il ritorno di un importante spazio culturale per la comunità locale.
