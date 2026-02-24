Messina dalla città al buio alla svolta green | Luci riaccese spiagge recuperate e 280 milioni per il territorio

Il blackout a Messina è stato causato da un guasto alla rete elettrica, lasciando la città senza luce e interrotta la vita quotidiana. Questa interruzione ha spinto le autorità a intervenire rapidamente, con l’obiettivo di ripristinare l’energia e avviare un percorso di rinnovamento. Durante una riunione pubblica, si sono annunciati investimenti significativi per riqualificare le spiagge e potenziare le infrastrutture. La città si prepara a una fase di trasformazione concreta.

Efficientamento energetico, difesa del suolo, innovazione e riqualificazione costiera: il bilancio dell’amministrazione Basile e dell’assessorato Caminiti segna una trasformazione strutturale della città Da una città spenta a un territorio che si illumina e si rigenera. È l’immagine emersa durante l’ultima “conferenza del martedì” di Sud chiama Nord, prima delle dimissioni ufficiali del sindaco Federico Basile. Al centro del confronto, il lavoro dell’assessorato guidato da Francesco Caminiti, tra efficientamento energetico, difesa del suolo e rilancio delle politiche del mare. Accanto a Basile e al leader del movimento Cateno De Luca, sono stati presentati anche i nuovi ingressi Diego Indaimo e Salvatore Saglimbeni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

