Lovric vestirà la maglia del Verona in prestito fino alla fine della stagione
Il centrocampista croato Lovric cambia maglia. Da oggi, vestirà quella del Verona in prestito fino a fine stagione, lasciando temporaneamente l’Udinese. La decisione è stata presa per rinforzare la squadra di casa e dargli più possibilità di giocare. Lovric si prepara ad affrontare subito le prossime partite con la nuova maglia.
Il centrocampista croato Lovric, attualmente in forza all’Udinese, vestirà la maglia del Hellas Verona per il resto della stagione. L’operazione, formalizzata in prestito con opzione di acquisto, rappresenta una mossa strategica per entrambi i club. Il calciatore, reduce da un periodo di crescita nel campionato italiano, cerca un’opportunità per consolidare la propria posizione in Serie A, mentre il Verona, reduce da un inizio di stagione incerto, cerca qualità in mediana per affrontare le ultime settimane del campionato con maggiore equilibrio. La scelta di prestito senza opzione obbligatoria lascia spazio a valutazioni future, in base alle prestazioni del giocatore in maglia gialloblù. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Lovric Verona
Ultime notizie su Lovric Verona
