Matteo Masini lascia la Robur e si trasferisce al Grosseto. La squadra toscana accoglie il centrocampista, che si unisce al nuovo club dopo aver vestito la maglia bianconera. La scelta segna un nuovo passo nella carriera di Masini, che ora si prepara a affrontare questa nuova sfida. La cessione riflette le evoluzioni del mercato e i cambi di rosa in vista della prossima stagione.

Si muove ancora il mercato della Robur. In uscita: Matteo Masini (foto) non è più un giocatore bianconero. Arrivato in estate dal Follonica Gavorrano, il centrocampista non è riuscito a trovare troppo minutaggio nello scacchiere di Bellazzini che, come under 2005, ha praticamente sempre utilizzato Vlahovic. Dieci le presenze collezionate sulle lastre dal calciatore scuola Empoli che ha chiesto alla società di svincolarsi. Il club ha accettato per permettere al ragazzo "di approdare in un’altra squadra dove poter trovare maggiori spazio e continuità". "Il Siena Fc ringrazia Matteo per la professionalità e l’impegno dimostrati durante la sua esperienza in bianconero e gli augura le migliori fortune per il futuro, sportivo e personale" il messaggio della Robur. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anche Masini dice addio alla Robur. Ora vestirà la maglia del Grosseto

Leggi anche: Addio Zambo Anguissa: rottura totale con Napoli | Già a gennaio vestirà un’altra maglia

Leggi anche: Esposito vestirà la maglia della Sampdoria: "Giocare nello Spezia è stato un grande onore"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Robur, un altro addio: Matteo Masini lascia i bianconeri; Il Poggibonsi ingaggia l’esterno Giacomo Viviani; Addio in casa Robur: Matteo Masini lascia Siena.

Anche Masini dice addio alla Robur. Ora vestirà la maglia del Grosseto - In uscita: Matteo Masini (foto) non è più un giocatore bianconero. msn.com